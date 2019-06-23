Раннинбек «Нью-Йорк Джетс» Левеон Белл был ограблен – две девушки вынесли из его дома драгоценности на сумму почти в 460 тысяч евро.

Утром 27-летний Белл пошел на тренировку, оставив женщин дома. Вернувшись, он не нашел ни их, ни ценных вещей. Спортсмен подал заявление в полицию, но не смог описать, во что были одеты предполагаемые преступницы.

«Когда я уходил, она находилась в постели без одежды. Я не видел, как она выходила из дома, – цитирует NBC Sports показания Белла о первой девушке. Про вторую он сказал аналогичные слова: – То же самое. Она тоже была в постели. Они были без одежды».

Белл – первый игрок НФЛ, набравший более 150 ярдов в первых двух играх плей-офф.

Ранее он выступал за «Питтсбург».

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