Дональд Трамп отказался от традиционной встречи с чемпионами НФЛ

Президент США Дональд Трамп отменил традиционную встречу с победителями Супербоула.

«Футбольная команда «Филадельфия Иглс» была приглашена в Белый дом. К сожалению, лишь небольшая группа игроков ответила согласием, поэтому мы отменяем встречу.

Оставаться в раздевалке во время исполнения национального гимна – это такое же неуважение к нашей стране, как вставание на колени. Извините!» – написал Трамп.

В 2016 году футболист Колин Коперник встал на колено во время гимна США в знак протеста против угнетения темнокожего населения. Впоследствии НФЛ предложила игрокам оставаться в раздевалке во время звучания гимна страны во избежание штрафов.

В 2017 году Трамп отменил приглашение чемпионов НБА «Голден Стэйт».

В то же время хоккеисты «Питтсбурга», включая Евгения Малкина, посетили Белый дом.

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