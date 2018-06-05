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Дональд Трамп отказался от традиционной встречи с чемпионами НФЛ

Трамп отказался от традиционной встречи с чемпионами НФЛ
Eurosport

8 ч. назад

Не хотите – как хотите.

Президент США Дональд Трамп отменил традиционную встречу с победителями Супербоула.

«Футбольная команда «Филадельфия Иглс» была приглашена в Белый дом. К сожалению, лишь небольшая группа игроков ответила согласием, поэтому мы отменяем встречу.

Оставаться в раздевалке во время исполнения национального гимна – это такое же неуважение к нашей стране, как вставание на колени. Извините!» – написал Трамп.

  • В 2016 году футболист Колин Коперник встал на колено во время гимна США в знак протеста против угнетения темнокожего населения. Впоследствии НФЛ предложила игрокам оставаться в раздевалке во время звучания гимна страны во избежание штрафов.
  • В 2017 году Трамп отменил приглашение чемпионов НБА «Голден Стэйт».
  • В то же время хоккеисты «Питтсбурга», включая Евгения Малкина, посетили Белый дом.

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