«Филадельфия» впервые в истории выиграла Супербоул. Это был лучший матч десятилетия

В главном матче сезона НФЛ-2017/18 «Филадельфия» победила «Нью-Ингленд». «Пэтриотс» упустили шанс выиграть шестой трофей Ломбарди и сравняться по количеству титулов с «Питтсбургом».

Самый крутой момент Супербоула – розыгрыш при счете 15:12 в пользу «Иглс». Квотербек «Филадельфии» Ник Фоулс сыграл в качестве ресивера, став первым человеком в истории НФЛ, отдавшим пас в тачдаун и принявшим передачу в зачетной зоне в одном матче.

Ник Фоулс в этой игре отдал три передачи в тачдаун и набрал пасом 373 ярда. За заслуги квотербек был признан MVP матча.

Ник Фоулс начинал бэкапом. Но основной квотербек «Филадельфии» Карсон Венц получил травму колена в регулярном сезоне и Фоулс занял место в старте. На «Иглс» ставил примерно никто, но команда проникла в Супербоул. Ну и выиграла его.

Главный тренер «Пэтриотс» Билл Беличек выиграл пять Супербоулов с командой из восьми.

Квотербек «Нью-Ингленд» Том Брэйди – 5-кратный победитель Супербоулов.

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