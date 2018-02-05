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Флойд Мэйуэзер, Ирина Шейк, Дженнифер Лопес и другие селебрити на Супербоуле-2018
На главном матче года ярко было не только на поле.
Флойд Мэйуэзер
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Эжени Бушар и ее поклонник Джон Герке – год спустя
Пара образовалась благодаря Супербоулу-2017.
Джимми Фэллон
Стефен Карри
Карл-Энтони Таунс
Гвен Стефани и Блэйк Шелтон
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Пи Дидди
Дэкс Шепард
Майлз Теллер
- «Филадельфия» выиграла Супербоул-2018, обыграв «Нью-Ингленд» со счетом 41:33.
- Всего финал собрал 67,6 тысячи болельщиков.
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