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Флойд Мэйуэзер, Ирина Шейк, Дженнифер Лопес и другие селебрити на Супербоуле-2018

Мэйуэзер, Шейк, Джей Ло и другие селебрити на Супербоуле-2018
Eurosport

Вчера в 09:23Обновлено Вчера в 11:17

На главном матче года ярко было не только на поле.

Флойд Мэйуэзер

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Эжени Бушар и ее поклонник Джон Герке – год спустя

Пара образовалась благодаря Супербоулу-2017.

Джимми Фэллон

Стефен Карри

Карл-Энтони Таунс

Гвен Стефани и Блэйк Шелтон

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Пи Дидди

Дэкс Шепард

Майлз Теллер

  • «Филадельфия» выиграла Супербоул-2018, обыграв «Нью-Ингленд» со счетом 41:33.
  • Всего финал собрал 67,6 тысячи болельщиков.

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