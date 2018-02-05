Eurosport
Певица Pink обескуражила фанатов, выплюнув нечто на газон перед исполнением гимна на Супербоуле
Исполнительница не думала, что вызовет резонанс.
Американская певица Pink стала одной из участниц красочной церемонии перед стартом Супербоула между «Филадельфией» и «Нью-Ингленд». Исполнительнице доверили спеть национальный гимн, но в один из моментов что-то пошло не так.
Девушка вспомнила, что у нее во рту находится посторонний предмет, который помешает исполнению. Pink выплюнула его прямо на газон, чем вызвала неоднозначную реакцию.
Позднее певица пояснила, что это был всего лишь леденец от кашля.
К тому моменту соцсети уже закипели. Многие решили, что предмет вовсе не леденец, а жвачка.
«Что я говорил тебе о жвачке в классе, Pink?»
«Я только что увидел, как Pink выплюнула жвачку перед исполнением гимна. Что за женщина»
Некоторые шутили, что именно жвачка исполнительницы станет MVP вечера.
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