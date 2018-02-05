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Певица Pink обескуражила фанатов, выплюнув нечто на газон перед исполнением гимна на Супербоуле

Pink обескуражила фанатов, выплюнув нечто на газон перед исполнением гимна на Супербоуле
Eurosport

Вчера в 09:41

Исполнительница не думала, что вызовет резонанс.

Американская певица Pink стала одной из участниц красочной церемонии перед стартом Супербоула между «Филадельфией» и «Нью-Ингленд». Исполнительнице доверили спеть национальный гимн, но в один из моментов что-то пошло не так.

Девушка вспомнила, что у нее во рту находится посторонний предмет, который помешает исполнению. Pink выплюнула его прямо на газон, чем вызвала неоднозначную реакцию.

Позднее певица пояснила, что это был всего лишь леденец от кашля.

К тому моменту соцсети уже закипели. Многие решили, что предмет вовсе не леденец, а жвачка.

«Что я говорил тебе о жвачке в классе, Pink?»

«Я только что увидел, как Pink выплюнула жвачку перед исполнением гимна. Что за женщина»

Некоторые шутили, что именно жвачка исполнительницы станет MVP вечера.

  • Супербоул-2018 выиграла «Филадельфия» – 41:33.
  • «Иглс» подняли кубок впервые в своей истории.

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