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Пьяный водитель грузовика насмерть сбил игрока «Индианаполиса»
Эдвин Джексон оказался не в том месте и не в то время.
Трагедия произошла в ночь с 4 на 5 февраля. В машину, где находился Джексон, врезался грузовик Ford F-150, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. В аварии также погиб еще один человек – 54-летний Джеффри Монро.
Официальный сайт НФЛ, ссылая на полицию Индианаполиса, сообщает, что пьяный водитель пытался покинуть место происшествия, но был задержан. У него не было водительских прав.
Из отчета полиции следует, что Монро остановил машину на обочине, потому что Джексон почувствовал недомогание. Следом произошла авария.
- В сезоне-2016 Эдвин 8 раз выходил в основе.
- В сентябре 2017-го он был помещен в резерв для травмированных.
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