Eurosport
Мужик из рекламы НФЛ, который вылитая копия Хайтауэра, пробежал 40 ярдов за 4,2 секунды
Флэш и Ртуть завидуют молча.
НФЛ проводит преддрафтовые тесты проспектов. В число главных проверок входит знаменитый забег на 40 ярдов (36.58 метра), по котором оцениваются скорость и восстановление футболиста.
На пробежку вышел и легендарный Леон Сандкасл – рекламный персонаж НФЛ. Здоровенный колоритный мужик, невероятно похожий на Мозеса Хайтауэра из «Полицейской академии», пробежал дистанцию за 4,2 секунды.
- Сандкасла изображает 50-летний Деен Сандерс – известный в прошлом корнербек, двукратный победитель Супербоулов.
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