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Мужик из рекламы НФЛ, который вылитая копия Хайтауэра, пробежал 40 ярдов за 4,2 секунды

Мужик из рекламы НФЛ, который вылитая копия Хайтауэра, пробежал 40 ярдов за 4,2 секунды
Eurosport

30 мин. назад

Флэш и Ртуть завидуют молча.

НФЛ проводит преддрафтовые тесты проспектов. В число главных проверок входит знаменитый забег на 40 ярдов (36.58 метра), по котором оцениваются скорость и восстановление футболиста.

На пробежку вышел и легендарный Леон Сандкасл – рекламный персонаж НФЛ. Здоровенный колоритный мужик, невероятно похожий на Мозеса Хайтауэра из «Полицейской академии», пробежал дистанцию за 4,2 секунды.

  • Сандкасла изображает 50-летний Деен Сандерс – известный в прошлом корнербек, двукратный победитель Супербоулов.

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