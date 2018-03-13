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Том Брэди опустошил бокал пива залпом, хотя сказал, что не пьет. Глядя на это видео – не верится

Брэди опустошил бокал пива залпом, хотя сказал, что не пьет. Глядя на это видео – не верится
Eurosport

2 ч. назад

Кажется, мы чего-то не знаем об образе жизни звезды американского футбола.

Американский квотербек команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» Том Брэди пришел в гости к Стивену Кольберу в The Late Show.

Ведущий предложил спортсмену вместе выпить пиво, и Брэди опустошил полный бокал с космической скоростью.

  • Том Брэди за карьеру выиграл 5 Супербоулов и 4 раза признавался MVP финалов.
  • Всю 18-летнюю карьеру Брэди провел в одном клубе – «Нью-Ингленд Пэтриотс».

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