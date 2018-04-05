Игрок «Нью-Ингленд» предотвратил перестрелку в школе, которую хотел устроить 14-летний безумец

Ресивер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джулиан Эдельман получил сообщение от подписчика в инстаграм: «Мужик, там у тебя в комментариях какой-то пацан говорит, что собирается устроить перестрелку в школе. Надо бы уведомить полицию».

Футболист проверил информацию и увидел комментарий 14-летнего школьника: «Я собираюсь пострелять в своей школе, следите за новостями».

Эдельман связался с полицией, которая вычислила IP-адрес подростка и установила его местонахождение – Мичиган, пишет The New York Times.

В доме автора сообщения были найдены два дробовика, принадлежащие матери мальчика.

Подозреваемого доставили в центр заключения несовершеннолетних преступников.

Парню грозит до четырех лет тюрьмы.

С 2015 года в США зарегистрировано 57 случаев перестрелок в школе, в результате которых погибли 82 человека и еще 137 получили ранения.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме