Eurosport
Игрок «Нью-Ингленд» предотвратил перестрелку в школе, которую хотел устроить 14-летний безумец
Бдительность никогда не повредит.
Ресивер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джулиан Эдельман получил сообщение от подписчика в инстаграм: «Мужик, там у тебя в комментариях какой-то пацан говорит, что собирается устроить перестрелку в школе. Надо бы уведомить полицию».
Футболист проверил информацию и увидел комментарий 14-летнего школьника: «Я собираюсь пострелять в своей школе, следите за новостями».
Эдельман связался с полицией, которая вычислила IP-адрес подростка и установила его местонахождение – Мичиган, пишет The New York Times.
В доме автора сообщения были найдены два дробовика, принадлежащие матери мальчика.
- Подозреваемого доставили в центр заключения несовершеннолетних преступников.
- Парню грозит до четырех лет тюрьмы.
- С 2015 года в США зарегистрировано 57 случаев перестрелок в школе, в результате которых погибли 82 человека и еще 137 получили ранения.
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