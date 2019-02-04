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Лос-Анджелес Рэмс - Нью-Ингленд Пэтриотс

НФЛ - 4 февраля 2019

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Лос-Анджелес Рэмс – Нью-Ингленд Пэтриотс на Eurosport.ru! 4 февраля 2019 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лос-Анджелес Рэмс и Нью-Ингленд Пэтриотс и как они играли друг с другом раньше. Американский футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Лос-Анджелес Рэмс и Нью-Ингленд Пэтриотс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Американский футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

