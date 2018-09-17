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Игрок НФЛ завершил карьеру прямо в перерыве матча, когда его команда горела 6:28

Игрок НФЛ завершил карьеру прямо в перерыве матча, когда его команда горела 6:28
Eurosport

18 ч. назадОбновлено 17 ч. назад

Искреннее решение.

Корнербэк «Баффало Биллс» Вонта Дэйвис объявил о завершении карьеры в перерыве матча против «Лос-Анджелес Чарджерс». 30-летний игрок сообщил тренеру о выходе из игры, в то время как его команда проигрывала со счетом 6:28.

«Я был честен перед собой. Я сказал тренеру, что заканчиваю. Это было эмоциональное решение, но я искреннее. Для меня важно было выйти из игры здоровым», – цитирует Дэйвиса BBC Sport.

«Баффало» проиграл матч со счетом 21:30.

  • Дэйвис выступал в НФЛ с 2009 по 2018 год в составе «Майами Долфинс», «Индианаполис Кольтс» и «Баффало Биллс».
  • За время выступления за «Индианаполис» Вонта дважды был приглашен на Пробоул.

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