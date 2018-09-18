Фанаты «Браунс» пробили филдгол на улице Кливленда, чтобы найти команде нового кикера

Болельщики «Кливленд Браунс» надоели постоянные поражения команды. Последний раз «Браунс» побеждали в декабре 2016-го, сезон-2017 закончили 0-16 и не победили в первых двух турах нынешнего регулярного чемпионата НФЛ. Безвыигрышная серия клуба составляет 19 матчей.

В играх сезона-2018 против «Стилерс» и «Сэйнтс» «Кливленд» не победил из-за неудачно пробитых филдголов. Для этого их фанаты устроили публичный просмотр новых кикеров для «Браунс». Прямо на улице Бурбон они собрались, чтобы один из претендентов пробил филдгол.

У парня получилось не очень, но, возможно, после 19 проваленных матчей в НФЛ «Кливленд» все равно возьмет его в состав.

Следующий матч «Браунс» проведут в ночь с 20 на 21 сентября дома против «Нью-Йорк Джетс».

«Кливленд» раздаст фанатам в баре бесплатное пиво за победу. Но они проиграли 34 матча из 35

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