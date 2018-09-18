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Фанаты «Браунс» пробили филдгол на улице Кливленда, чтобы найти команде нового кикера

Фанаты «Браунс» пробили филдгол на улице, чтобы найти команде нового кикера
Eurosport

12 ч. назад

Надо брать.

Болельщики «Кливленд Браунс» надоели постоянные поражения команды. Последний раз «Браунс» побеждали в декабре 2016-го, сезон-2017 закончили 0-16 и не победили в первых двух турах нынешнего регулярного чемпионата НФЛ. Безвыигрышная серия клуба составляет 19 матчей.

В играх сезона-2018 против «Стилерс» и «Сэйнтс» «Кливленд» не победил из-за неудачно пробитых филдголов. Для этого их фанаты устроили публичный просмотр новых кикеров для «Браунс». Прямо на улице Бурбон они собрались, чтобы один из претендентов пробил филдгол.

  • У парня получилось не очень, но, возможно, после 19 проваленных матчей в НФЛ «Кливленд» все равно возьмет его в состав.
  • Следующий матч «Браунс» проведут в ночь с 20 на 21 сентября дома против «Нью-Йорк Джетс».

«Кливленд» раздаст фанатам в баре бесплатное пиво за победу. Но они проиграли 34 матча из 35

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