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Игрок НФЛ сделал вид, что подтерся мячом и выбил контракт с фирмой влажных гигиенических салфеток

Игрок НФЛ сделал вид, что подтерся мячом и выбил контракт с фирмой влажных гигиенических салфеток
Eurosport

1 час назад

Не успел расстроиться.

30 сентября «Нью-Йорк Джетс» провели матч НФЛ против «Джексонвилл Джагуарс» – 12:31.

Во время игры раннинбек «Джетс» Айзея Кроуэлл устроил перфоманс после тачдауна: взял мяч и сделал вид, что подтирается им, а потом бросил на трибуну соперника. Футболист таким образом раззадорил фанатов «Джексонвилла», за который он выступал до этого, и где с ним не проблили контракт.

3 октября «Нью-Йорк» выкатил футболисту штраф в размере 13 тысяч долларов. Но Кроуэлл не сильно расстроился: после инцидента с ним связались из компании-производителя гигиенических салфеток для мужчин DUDE Wipes и предложили сотрудничать.

  • Сезон НФЛ-2018/19 стартовал 6 сентября.
  • «Нью-Йорк Джетс» занимают 12-ю строчку таблицы американской лиги.

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