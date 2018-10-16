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Игрок НФЛ как девочка из твоей параллели – оттаскал соперника за волосы и ему ничего за это не было
Все потому, что правила разрешают.
В матче регулярного чемпионата НФЛ «Хьюстон Тексанс» выиграл у «Баффало Билс» со счетом 20:13.
В одном из эпизодов лайнбекер «Тексанс» Джадавеон Клоуни остановил раннинбека соперника Криса Айвори приемом, которым пользуются девочки во время запальчивых драк, – порядочно оттаскал его за волосы.
- По правилам американского футбола длинные волосы считаются частью формы игрока. Таким образом, Клоуни остановил оппонента, не нарушив правил.
- В следующем матче «Хьюстон» сыграет с «Джексонвилл Джейгуарс», «Баффало» – с «Индианаполис Колтс».
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