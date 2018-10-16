Other Agency

Игрок НФЛ как девочка из твоей параллели – оттаскал соперника за волосы и ему ничего за это не было

Игрок НФЛ как девочка из твоей параллели – оттаскал соперника за волосы и ему ничего за это не было
Eurosport

43 мин. назад

Все потому, что правила разрешают.

В матче регулярного чемпионата НФЛ «Хьюстон Тексанс» выиграл у «Баффало Билс» со счетом 20:13.

В одном из эпизодов лайнбекер «Тексанс» Джадавеон Клоуни остановил раннинбека соперника Криса Айвори приемом, которым пользуются девочки во время запальчивых драк, – порядочно оттаскал его за волосы.

  • По правилам американского футбола длинные волосы считаются частью формы игрока. Таким образом, Клоуни остановил оппонента, не нарушив правил.
  • В следующем матче «Хьюстон» сыграет с «Джексонвилл Джейгуарс», «Баффало» – с «Индианаполис Колтс».

Сиара свела с ума сначала Фьючера, а потом квотербека «Сиэтла». Ее инстаграм безумно приятен

Eurosport в инстаграме

Шальные видео и гениальные кадры – расставляй лайки в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Фильм стоит смотреть только ради молодой Киры Найтли». 6 фактов о футбольном кино

02:41
Популярные видео
Штанга, отряд защитников и вратарь-паук не спасли «Орландо» от очередного влета
2 605 просмотров14/10 в 13:21
Екатерина Александрова выходит в финал турнира в Линце
1 105 просмотров13/10 в 18:19
А еще вам может понравиться