Родители подарили сыну без кисти джерси однорукого футболиста и растрогали его до слез

11-летний парнишка, который играет в американский футбол без правой кисти, получил в подарок футболку лайнбекера «Сиэтл Сихоукс» Шакема Гриффина и разрыдался от счастья.

Гриффин – первый футболист в истории НФЛ, у которого нет одной руки; наш автор Илья Яшинин пересказал главные факты его биографии вот в этом тексте. Чувства, которые охватили 11-летнего пацана, понятны: Шакем является для него вдохновляющим примером, настоящим образцом для подражания.

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