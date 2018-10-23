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Фанат «Хьюстона» комично развалился после удара фана «Джейгуарс», его дама пошла мстить

Фанат «Хьюстона» комично развалился после удара фана «Джейгуарс», его дама пошла мстить
Eurosport

1 час назад

Жестокие нравы американского футбола.

«Джексонвилл» в матче регулярного чемпионата НФЛ уступил «Хьюстону» – 7:20.

Матч получился настолько горячим, что на трибунах все кипело и бушевало, а один из распаленных фанатов «Джейгуарс» вырубил поклонника «Тексанс» мощнейшим ударом справа. Тот пролежал в партере 15 секунд.

  • В следующем матче «Джексонвилл» сыграет с «Филадельфией», «Хьюстон» – с «Майами».
  • «Джейгуарс» принадлежат Шахиду Хану, который вдобавок владеет «Фулхэмом» из английской Премьер-лиги.

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