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Фанат «Хьюстона» комично развалился после удара фана «Джейгуарс», его дама пошла мстить
Жестокие нравы американского футбола.
«Джексонвилл» в матче регулярного чемпионата НФЛ уступил «Хьюстону» – 7:20.
Матч получился настолько горячим, что на трибунах все кипело и бушевало, а один из распаленных фанатов «Джейгуарс» вырубил поклонника «Тексанс» мощнейшим ударом справа. Тот пролежал в партере 15 секунд.
- В следующем матче «Джексонвилл» сыграет с «Филадельфией», «Хьюстон» – с «Майами».
- «Джейгуарс» принадлежат Шахиду Хану, который вдобавок владеет «Фулхэмом» из английской Премьер-лиги.
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