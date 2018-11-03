В США против Трампа протестуют не только спортсмены – во время гимна на колено присела чирлидерша

В НФЛ продолжается протест против расизма и политики Дональда Трампа – к акции подключились не только игроки, но и чирлидерши.

В 2016 году футболист «Сан-Франциско 49-ерс» Колин Каперник отказался встать во время исполнения гимна США, чем подтолкнул к подобным действиям других игроков и вызвал недовольство Белого дома.

К футболистам, протестующим против расизма, уже все привыкли – но никто не ожидал такой смелости еще и от чирлидерш. Теперь мода на бунтарские настроения дошла и до них: перед игрой все тех же «49-ерс» против «Окленда» одна из девушек последовала примеру Каперника и осталась стоять на одном колене во время гимна.

После того, как рекламный контракт с Каперником подписала Nike, некоторые жители США выразили протест против компании – дошло даже до ритуального сожжения бутс.

В 2018 году НФЛ запретила игрокам повторять жест Каперника.

«Сан-Франциско» выиграл у «Окленда» со счетом 34:3.

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