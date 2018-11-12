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Игрок «Канзас Сити» занес тачдаун, забрал у оператора камеру и снял празднование команды
Оригинально отметить тачдаун – done.
В матче регулярного чемпионата НФЛ «Канзас Сити Чифс» выиграл у команды «Аризона Кардиналс» со счетом 26:14.
Одним из ярких эпизодов матча стало поведение игрока «Канзас Сити» Тайрика Хилла после того, как он сделал тачдаун. Принеся команде 6 очков, Хилл забрался на место оператора, вооружился камерой и заснял, как его товарищи празднуют удачное действие.
- Хилл рубится за «Канзас Сити» с 2016 года.
- В следующем туре «Чифс» сыграют против «Лос-Анджелес Рэмс», а «Кардиналс» – против «Окленд Рэйдерс».
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