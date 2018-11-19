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Страшнейшая травма из НФЛ – от нее реально бросает в дрожь

Страшнейшая травма из НФЛ – от нее реально бросает в дрожь
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 39 мин. назад

Дайте. Это. Развидеть.

Матч регулярного чемпионата НФЛ «Вашингтон Редскинс» – «Хьюстон Тексанс» завершился печально.

Во время воскресной игры 18 ноября квотербек «Редскинс» Алекс Смит получил невообразимо тяжелую травму ноги: в падении она вывернулась в неестественном положении и описала круг. Мужчина оставался лежать на поле, пока его не унесли оттуда на носилках. Спортсмена увезли в ближайший госпиталь, где состоялось медобследование – по его итогам стало известно, что сезон для Смита завершен досрочно.

  • Смита заменил Колт МакКой, но «Вашингтон» все же проиграл «Хьюстону» – 21:23.
  • «Вашинтон Редскинс» занимает пятую строчку турнирной таблицы НФЛ.
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