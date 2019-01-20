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Промо к шоу перед Супербоулом, где Foo Fighters проживают недолгую, но яркую спортивную карьеру

Промо к шоу перед Супербоулом, где Foo Fighters проживают недолгую, но яркую спортивную карьеру
Eurosport

Вчера в 00:04

Стильно и смешно.

Американская рок-группа Foo Fighters выпустила ролик, посвященный Super Saturday Night – шоу, которое будет предварять Супербоул.

По сюжету видео участники группы собираются в команду по американскому футболу, но один из мужчин слишком любит алкоголь, другой – другие запрещенные вещества, третий нападает на зайца-маскота, и его забирает полиция, а еще одного тренер выбивает броском мяча.

  • 53-й Супербоул пройдет в Атланте 3 февраля на «Мерседес-Бенц Арене».
  • В полуфиналах НФЛ сыграют «Канзас-Сити Чифс» – «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс» – «Лос-Анджелес Рэмс».
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