Промо к шоу перед Супербоулом, где Foo Fighters проживают недолгую, но яркую спортивную карьеру

Американская рок-группа Foo Fighters выпустила ролик, посвященный Super Saturday Night – шоу, которое будет предварять Супербоул.

По сюжету видео участники группы собираются в команду по американскому футболу, но один из мужчин слишком любит алкоголь, другой – другие запрещенные вещества, третий нападает на зайца-маскота, и его забирает полиция, а еще одного тренер выбивает броском мяча.

53-й Супербоул пройдет в Атланте 3 февраля на «Мерседес-Бенц Арене».

В полуфиналах НФЛ сыграют «Канзас-Сити Чифс» – «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс» – «Лос-Анджелес Рэмс».

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