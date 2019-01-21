Twitter

«Нью-Ингленд» и «Лос-Анджелес» сыграют в Супербоуле-2019

«Нью-Ингленд» и «Лос-Анджелес» сыграют в Супербоуле-2019
Eurosport

18 ч. назад

Это будет очень горячий матч!

В Национальной футбольной лиге состоялись финалы конференций.

«Нью-Ингленд» обыграл «Канзас Сити» со счетом 37:31, а «Лос-Анджелес» был сильнее «Нового Орлеана» – 26:23. Оба матча завершились в овертайме.

В результате финалистами Супербоула-2019 стали «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс».

  • Супербоул-2019 пройдет в ночь с 3 на 4 февраля на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.
  • В прошлом году «Пэтриотс» также добрались до главного матча сезона, где уступили «Филадельфии» (33:41).

НФЛ все же нашла музыкантов для Супербоула – вместе с Maroon 5 выступят Трэвис Скотт и Big Boi

Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на нас в фейсбуке

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Везунчик Раонич и потрясная Халеп в топ-5 ударов дня на Australian Open

01:38
Популярные видео
Победа и допинг-тест на мельдоний. Шарапова и другие чемпионки на австралийском мэйджоре
1 444 просмотров10 ч
«Теперь Карен возьмет у Рафы 2 сета». Прогресс Хачанова с Касаткиной и ошибки Шараповой в 2018-м
1 289 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться