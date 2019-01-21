«Нью-Ингленд» и «Лос-Анджелес» сыграют в Супербоуле-2019
Это будет очень горячий матч!
В Национальной футбольной лиге состоялись финалы конференций.
«Нью-Ингленд» обыграл «Канзас Сити» со счетом 37:31, а «Лос-Анджелес» был сильнее «Нового Орлеана» – 26:23. Оба матча завершились в овертайме.
В результате финалистами Супербоула-2019 стали «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс».
- Супербоул-2019 пройдет в ночь с 3 на 4 февраля на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.
- В прошлом году «Пэтриотс» также добрались до главного матча сезона, где уступили «Филадельфии» (33:41).
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