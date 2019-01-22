Клуб НФЛ нанял специалиста по отталкиванию тренера от судей

В клубе Национальной футбольной лиги «Лос-Анджелес Рэмс» есть человек, который занимает самую необычную должность в мировом спорте: он – специалист по оттаскиванию главного тренера (Get back coach).

Главный тренер «Рэмс» Шон Маквей во время матчей настолько сосредоточен на происходящем на поле, что не замечает ничего вокруг – в том числе судей, которые бегают туда-сюда по бровке. По правилам амфута, судей сбивать нельзя – это нарушение.

В «Рэмс» поразмыслили, как решить эту проблему, и нашли выход – наняли специального человека, который в нужный момент оттаскивает Маквея в сторону. Выглядит это чрезвычайно забавно:

«Лос-Анджелес Рэмс» вышел в финал Супербоула-2019, где сыграет с «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Супербоул-2019 пройдет в ночь с 3 на 4 февраля на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

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