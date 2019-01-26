CBS отклонила рекламу марихуаны, которую хотели показать во время Супербоула

Американская телерадиосеть CBS отказалась демонстрировать рекламу лекарственной марихуаны в перерыве Супербоула-2019.

Как отмечает CNN Business, глава компании, занимавшейся производством ролика, отметил, что его целью было рассказать людям исключительно о лекарственных свойствах каннабиса. В частности, в рекламе был показан ребенок с синдромом Драве, страдающий от эпилептических припадков, – ему марихуана помогала справиться с болью.

«Мы разочарованы тем, что произошло, но не удивлены. Мы разработали рекламный ролик, так как находимся на страже наших пациентов и защищаем их интересы. Это наша обязанность», – приводит источник слова Джорджа Аллена (именно он возглавляет Acreage Holdings – компанию, которая занимается производством лекарственной марихуаны и рассчитывала на сотрудничество с НФЛ).

А вот как выглядит сам рекламный ролик, отклоненный CBS:

Супербоул-2019 пройдет 3 февраля в Атланте – сыграют «Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Ранее стало известно, что в одном из рекламных видео для Супербоула снимется Джефф Бриджес в образе Чувака из «Большого Лебовски».

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