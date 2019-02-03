«Все выяснится на Супербоуле – смотри первым на Hulu». Самое популярное яйцо оказалось рекламой

Инстаграм-аккаунт яйца с 9,8 млн подписчиков анонсировал, что из него что-то вылупится во время главного ивента по американскому футболу – Супербоула.

«Ожидание подошло к концу. Все выяснится в это воскресенье во время Супербоула. Смотри первым на Hulu [стриминговый сервис]», – гласит пост под фото, на котором на трещины яйца легли швы, похожие на элемент мяча в американском футболе.

В самом первом посте главное яйцо планеты предложило подписчикам (число которых росло в геометрической прогрессии) сделать фоточку самой залайканной в истории социальной сети, опередив рекорд Кайли Дженнер – 18 миллионов сердечек. В итоге на фото с обычным яйцом стоит 52 000 000 отметок «нравится». Возможно, это с самого начала был аккаунт, принадлежавший сервису Hulu, и умелые маркетологи таким образом создавали ажиотаж. Также вероятно, что нет – и владелец яйца выбрал из тысяч рекламных предложений наиболее жирное и выгодное. Интернет разделился в этом вопросе на две части – и раньше вечера Супербоула, когда из яйца что-то начнет вылупляться, всей правды никто не узнает.

Супербоул-2019 пройдет в Атланте в ночь на 4 февраля.

В матче сойдутся «Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».

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