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«Нью-Ингленд» обыграл «Рэмс». Главные моменты 53-го Супербоула – возможно, лучшего матча планеты
Больше, чем просто игра.
3 февраля прошел главный матч НФЛ и одно из самых ярких событий мирового спорта: 53-й Супербоул, в котором встретились «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс»
Арена в Атланте за несколько часов до главного матча года.
Которая потом заполнилась в т.ч. и очень знакомыми гостями.
Разминка «Лос-Анджелеса».
И выход команды на «Мерседес-Бенц Арену»
Выход «Пэтриотс».
Поехали!
Зв первую половину команды набрали на двоих всего 3 очка. Вернее, это сделали «Пэтриотс».
А вот так шла подготовка к Halftime Show. Впечатляющее зрелище.
На нем выступили Marron 5, единственные кто не отказались.
Ну а в матче главное событие произошло в четвертой четверти. Единственный тачдаун «Нью-Ингленд», который в итоге и принес победу.
Три очка Гостковского за минуту до конца установили окончательный счет.
13-3. «Пэтриотс» вновь чемпионы.
А у Тома Брэди шестой чемпионский перстень. Невероятно.
Ну а MVP стал Джулиан Элдеман. Объятия с Брэди. Два выдающихся игрока.
Радость победителей и их детей.
И послематчевое интервью Брэди.
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