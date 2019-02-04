«Нью-Ингленд» обыграл «Рэмс». Главные моменты 53-го Супербоула – возможно, лучшего матча планеты

3 февраля прошел главный матч НФЛ и одно из самых ярких событий мирового спорта: 53-й Супербоул, в котором встретились «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс»

Арена в Атланте за несколько часов до главного матча года.

Которая потом заполнилась в т.ч. и очень знакомыми гостями.

Разминка «Лос-Анджелеса».

И выход команды на «Мерседес-Бенц Арену»

Выход «Пэтриотс».

Поехали!

Зв первую половину команды набрали на двоих всего 3 очка. Вернее, это сделали «Пэтриотс».

А вот так шла подготовка к Halftime Show. Впечатляющее зрелище.

На нем выступили Marron 5, единственные кто не отказались.

Ну а в матче главное событие произошло в четвертой четверти. Единственный тачдаун «Нью-Ингленд», который в итоге и принес победу.

Три очка Гостковского за минуту до конца установили окончательный счет.

13-3. «Пэтриотс» вновь чемпионы.

А у Тома Брэди шестой чемпионский перстень. Невероятно.

Ну а MVP стал Джулиан Элдеман. Объятия с Брэди. Два выдающихся игрока.

Радость победителей и их детей.

И послематчевое интервью Брэди.

«Пэтриотс» выиграли шестой Супербоул в 21 веке.

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