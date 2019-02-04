Instagram

Роналдо – об амфуте: «Почему они называют это футболом, если это не мяч и в него не играют ногами?»

Роналдо – об амфуте: «Почему они называют это футболом, если это не мяч и в него не играют ногами?»
Eurosport

15 мин. назад

Зубастик в замешательстве.

Бывший нападающий «Барселоны» и «Реала» Роналдо не понимает, почему американский футбол называют футболом.

«Может мне кто-нибудь объяснить, почему они называют этот вид спорта футболом, если это не мяч и если в него не играют ногами?» – написал Зубастик в инстаграме.

  • В ночь на 4 февраля в НФЛ прошел главный матч года – Супербоул. «Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграли у «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 13:3.
  • Роналдо – двукратный чемпион мира по человеческому футболу. В финале ЧМ-2002 бразилец оформил дубль.

«Все выяснится на Супербоуле – смотри первым на Hulu». Самое популярное яйцо оказалось рекламой

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на нас в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - «Огоньки» из Калгари поджарили «Каролину», Линдхольм наказал бывшую команду

02:59
Популярные видео
Овечкин танком рвался к русскому рекорду НХЛ, но Раск засушил все его попытки
1 733 просмотров5 ч
Золотые кадры German Masters – Уилсон берет третий титул
 895 просмотров9 ч