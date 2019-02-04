Роналдо – об амфуте: «Почему они называют это футболом, если это не мяч и в него не играют ногами?»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Реала» Роналдо не понимает, почему американский футбол называют футболом.

«Может мне кто-нибудь объяснить, почему они называют этот вид спорта футболом, если это не мяч и если в него не играют ногами?» – написал Зубастик в инстаграме.

В ночь на 4 февраля в НФЛ прошел главный матч года – Супербоул. «Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграли у «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 13:3.

Роналдо – двукратный чемпион мира по человеческому футболу. В финале ЧМ-2002 бразилец оформил дубль.

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