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«Рэмс» проиграли Супербоул, но их коуч в плюсе. Он встречается с украинкой, и она нереально хороша

«Рэмс» проиграли Супербоул, но их коуч в плюсе. Он встречается с украинкой, и она нереально хороша
Eurosport

50 мин. назад

Buzz

Вероника Хомын – настоящая красавица.

«Лос-Анджелес Рэмс» уступили «Нью-Ингленд Пэтриотс» в матче за титул лучшей команды НФЛ, но главный тренер проигравшей стороны Шон Маквей все равно может занести прошедший сезон себе в актив. Под его руководством «Рэмс» впервые с 1980-го дотопали до главного матча года – Супербоула. А сам Маквей стал лучшим тренером сезона по версии спортивных журналистов.

Шона вдохновляет на успехи красавица Вероника Хомын: она родилась на Украине, получила образование в США и переехала в Вирджинию. За океаном Вероника и познакомилась с Шоном, который тут же узнал прописную истину: самые красивые девушки родом из Украины.

  • «Лос-Анджелес Рэмс» проиграли «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 3:13.
  • Маквей – самый молодой тренер лиги, ему всего 33 года. Легенда «Пэтриотс» Том Брэди старше его на 8 лет.

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