Каперник и НФЛ пошли на мировую. Возможно, на это повлиял провал шоу на Супербоуле

Квотебрек Колин Коперник и сэйфти Эрик Рид заключили мировое соглашение с НФЛ. Футболисты отозвали жалобы на лигу и договорились о неразглашении деталей урегулирования спора.

В чем был конфликт?

В 2016 году Каперник не поднялся со скамейки во время гимна США, выразив таким образом протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам. «Я не собираюсь вставать, чтобы показывать гордость за флаг страны, которая притесняет темнокожих людей и вообще цветных. Для меня это больше, чем футбол, и было бы эгоистично с моей стороны не замечать всего того, что происходит. Людей убивают на улицах», – сказал Каперник.

Поступок Колина разделил страну на два лагеря: одни восхищались Колином, более патриотично настроенные граждане советовали квотербеку свалить из страны в ту же Канаду. Каперник нарвался на критику от Дональда Трампа, получил контракт от Nike, но потерял работу в НФЛ. После сезона-2016/17 он стал свободным агентом и больше в главном чемпионате по амфуту он не участвовал. Как утверждал игрок: из-за сговора владельцев команд лиги.

Позднее в аналогичном сговоре НФЛ обвинил и сэйфти Эрик Рид. Футболисты обратились в суд.

Колин КаперникOther Agency

Что побудило заключить мировую?

Одним из факторов смягчения позиций стал последний Супербоул. Вернее, шоу в перерыве. Большая часть американских селебрити поддержала Каперника и отказалась выступать до тех пор, пока продолжается притеснение Колина. НФЛ приглашала и Рианну, и Карди Би, а Jay-Z и правозащитные организации уговаривали поступить так же и рэпера Трэвиса Скотта. Хейдлайнерами стали Maroon 5, уже упомянутый Скотт и участник дуэта Outkast Big Boi.

Получилось соответственно самой игре, которую окрестили самым скучным Супербоулом в истории – на двоих команды соорудили всего один тачдаун. Музыканты в перерыве тоже не поразили воображение. Для того, чтобы в следующем году ситуация с отказами звезд не повторилась, НФЛ пришлось мириться с Колином.

Теперь Каперник вернется в НФЛ?

Вполне возможно. Острую потребность в квотербеке ощущает «Вашингтон», который в конце 2018-го лишился сразу двух игроков этого амплуа: Алекса Смита и Кольта Маккоя. При этом «Редскинс» взяли на замену Джоша Джонсона, который до этого отдал последнюю результативную передачу в 2011 году. Что еще больше усилило позицию адвокатов Каперника о негласном сговоре команд против Колина.

Вариант с Каперником теперь вполне могут рассмотреть «Джексонвилл», «Аризона» и «Тампа», которым тоже не помешает топовый квотербек.

Чему учит история с Каперником?

Скандал с Колином – история, в которой проиграли все. Квотербек хоть и получил выгодный контракт Nike, но оказался в двухлетнем простое. По имиджу лиги был нанесен сокрушительный удар, а общество в США раскололось еще сильнее. Активная гражданская позиция – это отлично, но ее выражение за пределами стадиона не сделает принципы уязвимее. Зато подобных скандалов удастся избежать. Смешение спорта и политики еще никогда не приводило ни к чему хорошему.

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