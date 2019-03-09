«Не считаю, что это наркотик». Игрок «Далласа» Дэвид Ирвинг бросил НФЛ ради марихуаны

Игрок команды «Даллас Ковбойс» Дэвид Ирвинг объявил об уходе из НФЛ, объяснив свое решение тем, что лига отказывается смягчить правила по отношению к футболистам, употребляющим каннабис.

1 марта НФЛ на неопределенный срок отстранила Ирвинга от участия в соревнованиях за нарушение правил, связанных с употреблением наркотиков. Футболист воспринял это как вызов и заявил, что не намерен возвращаться в игру, пока функционеры не смягчат законы и не разрешат игрокам свободно курить марихуану.

«Передай мне блант, бро. Трава... Кто-то пристрастился к этому, кто-то – к чему-то еще. Я имею в виду, что, если я и собираюсь быть зависимым от чего-то, то пусть это будет медицинская марихуана. Это лекарство, я не рассматриваю каннабис как наркотик. В отличие от Ксанакса, Сероквеля и прочего неадекватного дерьма, которым они вас кормят.

Как я уже говорил, речь идет не об употреблении марихуаны. Как много вы знаете игроков НБА, испытывающих проблемы из-за этого? А как много тренеров, игроков в бейсбол, бойцов UFC, актеров? Не так много. Зато страдаем мы, футболисты.

В общем, ребята, я ухожу [из НФЛ]. Я больше не с ними, больше не занимаюсь этим дерьмом. Вы знаете, что на это есть много причин. С НФЛ связано слишком много ********* [чертового] дерьма. Я не собираюсь завязывать с травой без какой-либо причины. Травка идет вперед таблеток.

Со мной все в порядке, это мой выбор. Я так живу. Я не собираюсь, чтобы меня заставляли что-либо делать. Не думаю, что, пойдя по этой дорожке, я становлюсь плохим парнем. Знаете, я всего лишь отстаиваю то, во что верю», – рассказал Ирвинг и попутно выкурил косяк.

В 2015 году Ирвинг практиковался в составе «Канзас Сити Чифс».

В 2018-м Дэвид всего лишь два раза появился на поле в футболке «Далласа».

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