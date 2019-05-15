Квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» снялся в «Игре престолов» и был уничтожен драконом
Мужчина пережил эмоциональные три секунды.
Квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» Аарон Роджерс снялся в пятом эпизоде финального сезона «Игры престолов».
Роджерс появляется в кадре всего на пару секунд: спортсмен играет солдата, который защищает Королевскую гавань от нападения Дейнерис Таргариен. Жизнь Аарона обрывается на печальной ноте – его испепеляет дракон.
«Это были всего несколько секунд, но я навсегда останусь благодарен за участие в предпоследнем эпизоде «Игры престолов», – написал Роджерс в инстаграме.
- Роджерс выступает за «Грин-Бэй Пэкерс» с 2005 года. В 2011 году он выиграл Супербоул.
- В настоящий момент на телеканале HBO выходит финальный сезон «Игры престолов». В сети уже есть 5 серий из 6.
Трусова: «Нравится «Игра престолов», но там много лишних сцен убийств»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте