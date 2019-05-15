Квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» Аарон Роджерс снялся в пятом эпизоде финального сезона «Игры престолов».

Роджерс появляется в кадре всего на пару секунд: спортсмен играет солдата, который защищает Королевскую гавань от нападения Дейнерис Таргариен. Жизнь Аарона обрывается на печальной ноте – его испепеляет дракон.

«Это были всего несколько секунд, но я навсегда останусь благодарен за участие в предпоследнем эпизоде «Игры престолов», – написал Роджерс в инстаграме.

Роджерс выступает за «Грин-Бэй Пэкерс» с 2005 года. В 2011 году он выиграл Супербоул.

В настоящий момент на телеканале HBO выходит финальный сезон «Игры престолов». В сети уже есть 5 серий из 6.

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