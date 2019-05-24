Оффенсив тэкл «Грин-Бэй Пэкерс» Давид Бахтиари и квотербек команды Аарон Роджерс устроили необычное соревнование на трибунах во время пятого матча финала конференции НБА между «Милуоки» и «Торонто».

Давид поднял бокал пива и залпом осушил его на камеру, а следом употребил и второй стакан. А вот снимавшийся в «Игре престолов» Роджерс не справил до конца даже с первой порцией пива.

Роджерс выступает за «Грин-Бэй Пэкерс» с 2005 года. В 2011 году он выиграл Супербоул.

«Милуоки» проиграл пятый матч (99:105) и теперь уступает канадцам в серии со счетом 2-3.

Квотербек «Грин-Бэй Пэкерс» снялся в «Игре престолов» и был уничтожен драконом

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