Онлайн

Канзас Сити Чифс - Сан Франциско 49-ерс

НФЛ - 3 февраля 2020

Американский футбол, НФЛ. Следите за матчем Канзас Сити Чифс – Сан Франциско 49-ерс на Eurosport.ru! 3 февраля 2020 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Канзас Сити Чифс и Сан Франциско 49-ерс и как они играли друг с другом раньше. Американский футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Канзас Сити Чифс и Сан Франциско 49-ерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Американский футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

