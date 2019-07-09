Издание TMZ опубликовало видео драки между игроком в американский футбол Маликом Макдауэллом и полицейскими. Стычка произошла в феврале нынешнего года в штате Мичиган, но видео появилось в сети только сейчас.

Посмотрев ролик, можно увидеть, что Макдауэлл поступил довольно отчаянно: вступил в схватку со стражем правопорядка, находясь под дулом пистолета. Во время драки Малик получил заряд электрошокера. Остановить игрока получилось только после того, как на помощь одному полицейскому пришел другой.

Футболисту грозит тюремный срок до двух лет. Его обвиняют в нападении на полицейского с применением насилия.

В 2017-2018 гг. Макдауэлл выступал за команду НФЛ «Сиэтл Сихоукс».

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