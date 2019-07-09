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В сеть утекло видео драки игрока НФЛ с полицейским. Футболист не испугался пистолета и атаковал копа
Теперь есть риск, что спортсмен загремит за решетку.
Издание TMZ опубликовало видео драки между игроком в американский футбол Маликом Макдауэллом и полицейскими. Стычка произошла в феврале нынешнего года в штате Мичиган, но видео появилось в сети только сейчас.
Посмотрев ролик, можно увидеть, что Макдауэлл поступил довольно отчаянно: вступил в схватку со стражем правопорядка, находясь под дулом пистолета. Во время драки Малик получил заряд электрошокера. Остановить игрока получилось только после того, как на помощь одному полицейскому пришел другой.
- Футболисту грозит тюремный срок до двух лет. Его обвиняют в нападении на полицейского с применением насилия.
- В 2017-2018 гг. Макдауэлл выступал за команду НФЛ «Сиэтл Сихоукс».
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