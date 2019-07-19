Бывший игрок в американский футбол Митч Петрус скончался в возрасте 32 лет.

NBC сообщает, что причиной смерти экс-спортсмена стал солнечный удар. Петрус на протяжении всего дня работал на открытом воздухе, трудясь на семейном предприятии в округе Лонок, штат Арканзас. Температура воздуха в этот день приблизилась к 40 градусам Цельсия.

Петрус поиграл за три клуба НФЛ: «Нью-Йорк Джайантс» (2010-2012 гг.), «Нью-Ингленд Пэтриотс» (2012) и «Теннесси Тайтэнс» (2012).

В 2012 году Митч в составе «Джайантс» стал победителем Супербоула.

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