Фанаты «Индианаполиса» освистали собственного игрока из-за того, что он завершил карьеру

Фанаты «Индианаполис Колтс» освистали своего квотербека Эндрю Лака после того, как в интернете появились новости о завершении им карьеры.

За последние шесть лет Лак перенес множество травм: несколько раз рвал хрящи ребер, разрывал губу, получил повреждение почки, из-за которого мочился кровью, а также пережил сотрясение мозга. Кроме того, у футболиста наблюдались серьезные проблемы с голенями.

Все эти факторы наряду с недавней женитьбой 29-летнего Эндрю привели к тому, что он решил завязать со спортом и уделить больше времени путешествиям и семье. Фанатов «Индианаполиса» это не смутило – и они освистали Лака после его финального появления на публике в качестве игрока «Колтс».

Лак провел всю профессиональную карьеру (2012-2019 гг.) в «Индианаполисе».

«Колтс» дважды выигрывали Супербоул – в 1970 и 2006 годах.

Видео драки игрока НФЛ с полицейским. Футболист не испугался пистолета и атаковал копа

Качай приложение Eurosport для iOS или Android