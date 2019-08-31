Свободный агент Райан Рассел, который выступал за «Даллас Ковбойс» и «Тампа-Бэй Баккэнирс», признался в том, что он бисексуал.

29 августа на сайте ESPN было опубликовано письмо Рассела, где он признался, что скрывал свою бисексуальность на протяжении первых трех лет карьеры. «Я убеждал себя, что скрывать правду будет выгодно для карьеры. Драфт в НФЛ – это очень суровая штука, любая маленькая деталь может привести к тому, что выберут не тебя, а кого-то другого», – заявил Райан.

Сейчас 27-летний Рассел находится в поиске новой команды: «На данный момент у меня две цели – вернуться в НФЛ и жить открытой жизнью. Казалось бы, эти цели не могут противоречить друг другу. Но тот факт, что в НФЛ, НБА, MLB и НХЛ нет ни одного открытого представителя ЛГБТ, заставляет задуматься об обратном. Я хочу это изменить».

Нынешним летом Рассел тренировался с «Сан-Франциско 49-ерс».

В предыдущем сезоне победителем Супербоула стали «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Фанаты «Индианаполиса» освистали собственного игрока из-за того, что он завершил карьеру

Качай приложение Eurosport для iOS или Android