Ресивер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Антонио Браун столкнулся с обвинениями в изнасиловании тренера.

Как сообщает The New York Times, иск против Брауна был возбужден во вторник, 10 сентября. Футболист обвиняется в том, что он трижды (дважды в июне 2017 года и однажды – в мае 2018-го) подверг сексуальному насилию женщину по имени Бритни Тэйлор. Спортсмен познакомился с девушкой в Центральном Мичиганском университете и позже нанял ее в качестве тренера.

Согласно поданному иску, в июне 2017 года Браун сперва поцеловал Тэйлор без разрешения (это произошло во время тренировки), а затем совершил еще более грязный поступок: смотря вместе с девушкой программу на религиозную тему, Антонио начал мастурбировать и эякулировал ей на спину. К иску приложены копии сообщений, которые Браун отправил Тэйлор после этого инцидента.

Затем футболист извинился перед девушкой и сообщил ей, что прекратит любые сексуальные преследования. Тем не менее, в мае 2018-го Браун изнасиловал Бритни. В иске уточняется, что девушка неоднократно пыталась остановить спортсмена и кричала слова «нет» и «стоп», но Антонио не послушался.

Сам Браун утверждает, что его совесть абсолютно чиста. По словам футболиста, у него был секс с Тэйлор, но по обоюдному согласию. Что касается иска, то адвокат игрока увидел в нем желание вытрясти с его клиента денежную компенсацию.

Браун стал игроком «Пэтриотс» 7 сентября 2019 года. В предыдущем сезоне Антонио выступал за «Окленд Рэйдерс».

В 2010-2018 гг. Браун играл за «Питтсбург Стилерз». Антонио известен как один из лучших ресиверов в американском футболе.

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