В НФЛ придумали, как удовлетворить все просьбы фанатов о селфи. Для этого даже не нужны игроки

На стадионе «AT&T» в Далласе установили аппарат, с помощью которого болельщики могут сделать памятное фото с любимыми футболистами. При этом сами игроки не участвуют в процессе – за них отдуваются современные технологии.

Новаторская штука работает согласно простому принципу: аппарат сканирует выстроившихся перед ним людей и выводит изображение на экран. Затем на экране появляются голограммы футболистов «Далласа», один щелчок – и памятное фото готово!

В июле «Даллас» возглавил топ самых ценных клубов мира, обойдя «Нью-Йорк Янкис», «Реал» и «Барселону».

Победителем Супербоула в прошедшем сезоне стали «Нью-Ингленд Пэтриотс».

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