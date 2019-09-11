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В НФЛ придумали, как удовлетворить все просьбы фанатов о селфи. Для этого даже не нужны игроки
Все решают современные технологии.
На стадионе «AT&T» в Далласе установили аппарат, с помощью которого болельщики могут сделать памятное фото с любимыми футболистами. При этом сами игроки не участвуют в процессе – за них отдуваются современные технологии.
Новаторская штука работает согласно простому принципу: аппарат сканирует выстроившихся перед ним людей и выводит изображение на экран. Затем на экране появляются голограммы футболистов «Далласа», один щелчок – и памятное фото готово!
- В июле «Даллас» возглавил топ самых ценных клубов мира, обойдя «Нью-Йорк Янкис», «Реал» и «Барселону».
- Победителем Супербоула в прошедшем сезоне стали «Нью-Ингленд Пэтриотс».
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