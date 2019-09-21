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«Пэтриотс» отчислили игрока, которого обвинили в изнасиловании. Он провел за клуб один матч
Раньше этот парень портил только воздух – теперь испортил себе карьеру.
«Нью-Ингленд Пэтриотс» отчислил ресивера Антонио Брауна после того, как игрок столкнулся с обвинениями в изнасиловании.
История, в которую вляпался Браун, подробно рассказана здесь. Руководство «Пэтриотс» посчитало, что наиболее разумным шагом для клуба будет расторгнуть контракт с футболистом, сообщает CNBC.
Сам Браун опубликовал в твиттере фотографию со своего единственного матча за «Пэтриотс» с подписью «Спасибо за предоставленную возможность».
- Браун стал игроком «Пэтриотс» 7 сентября 2019 года. Ранее права на Антонио принадлежали «Окленду».
- В 2010-2018 гг. Антонио выступал за «Питтсбург Стилерз».
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