«Нью-Ингленд Пэтриотс» отчислил ресивера Антонио Брауна после того, как игрок столкнулся с обвинениями в изнасиловании.

История, в которую вляпался Браун, подробно рассказана здесь. Руководство «Пэтриотс» посчитало, что наиболее разумным шагом для клуба будет расторгнуть контракт с футболистом, сообщает CNBC.

Сам Браун опубликовал в твиттере фотографию со своего единственного матча за «Пэтриотс» с подписью «Спасибо за предоставленную возможность».

Браун стал игроком «Пэтриотс» 7 сентября 2019 года. Ранее права на Антонио принадлежали «Окленду».

В 2010-2018 гг. Антонио выступал за «Питтсбург Стилерз».

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