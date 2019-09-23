Обвиненный в изнасиловании экс-игрок «Пэтриотс» пообещал уйти из НФЛ. Он недоволен своим отчислением

В НФЛ продолжается история с бывшим ресивером «Нью-Ингленд Пэтриотс» Антонио Брауном, которого обвинили в изнасиловании. Клуб отказался от услуг игрока, а он комментирует происходящее в твиттере.

Браун пообещал уйти из НФЛ и вспомнил случаи владельца «Пэтриотс» Роберта Крафта и игрока «Питтсбург Стилерс» Бена Рётлисбергера. Крафта арестовали за покупку сексуальных услуг, но никак не наказали, а Рётлисбергер получил отстранение на четыре матча за второе по счету обвинение в сексуальном насилии.

«Разные наказания для разных людей», – написал Браун в твите, который через некоторое время удалил; его слова приводит AP.

Также спортсмен написал и удалил твит с одобрением угроз в адрес журналиста Sports Illustrated, который подробно осветил ситуацию о предполагаемом изнасиловании. «Система работает эффективно», – заявил Браун.

Браун стал игроком «Пэтриотс» 7 сентября 2019 года. Ранее права на Антонио принадлежали «Окленду».

В 2010-2018 гг. Антонио выступал за «Питтсбург Стилерс».

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