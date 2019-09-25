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Раннинбек «Чикаго Беарс» случайно засветил пенис партнера в инстаграм-трансляции
Неловкая ситуация.
Раннинбек «Чикаго Беарс» Тарик Коэн случайно засветил пенис партнера по команде во время трансляции в инстаграме.
Сразу после победы над «Вашингтон Редскинс» (31:15) Коэн запустил прямую трансляцию из раздевалки. В объектив камеры Тарика случайно попал гард «Беарс» Кайл Лонг, который в этот момент разгуливал по помещению абсолютным голым.
Видео без цензуры можно посмотреть здесь.
- В нынешнем сезоне «Чикаго» провел три игры и одержал две победы. В следующем туре «Беарс» сыграют против «Миннесоты Викингс».
- «Вашингтон» проиграл все матчи в этом регулярном чемпионате.
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