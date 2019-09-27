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Джей Ло и Шакира выступят в перерыве Супербоула
Будет горячо.
Мировые суперзвезды эстрады Шакира и Дженнифер Лопес выступят во время перерыва Супербоула – решающего матча Национальной футбольной лиги (НФЛ).
По информации New York Times, они исполнят совместный номер. Следующий супербоул состоится 2 февраля 2020 года в Майами.
«Я мечтала выступить на Супербоуле с тех пор, как увидела, как там зажигала Дайана Росс», – рассказала 50-летняя Джей Ло.
- Действующий победитель НФЛ – «Нью-Инглэнд Пэтриотс».
- В 2019 году матч собрал огромные рейтинги: Супербоул по телевизору посмотрели 98,2 миллиона человек.
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