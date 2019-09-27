Мировые суперзвезды эстрады Шакира и Дженнифер Лопес выступят во время перерыва Супербоула – решающего матча Национальной футбольной лиги (НФЛ).

По информации New York Times, они исполнят совместный номер. Следующий супербоул состоится 2 февраля 2020 года в Майами.

«Я мечтала выступить на Супербоуле с тех пор, как увидела, как там зажигала Дайана Росс», – рассказала 50-летняя Джей Ло.

Действующий победитель НФЛ – «Нью-Инглэнд Пэтриотс».

В 2019 году матч собрал огромные рейтинги: Супербоул по телевизору посмотрели 98,2 миллиона человек.

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