Певица Рианна подтвердила отказ от выступления на Супербоуле из-за солидарности с футболистом Колином Каперником.

«Совершенно верно. Мне не хватило наглости на это. Да и ради чего? Кто выиграет от этого? Точно не темнокожее сообщество, не мой народ. Я просто не хотела предавать свои принципы ради наживы. Не могла подавать такой пример.

В этой организации происходит такое, с чем я совсем не согласна, и поэтому я не собиралась каким-то образом быть для них полезной», – цитирует 31-летнюю Рианну BBC, ссылаясь на материал журнала Vogue.

В 2016 году Каперник встал на колено во время исполнения гимна США, выражая несогласие с жестокостью полиции против афроамериканцев. Он разорвал контракт с «Фотинайнерс» и покинул НФЛ.

Рианна – уроженка Барбадоса.

Супербоул состоится 2 февраля 2020 года в Майами.

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