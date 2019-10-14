Болельщик «Майами Долфинс» из НФЛ вступил в конфликт с сотрудниками известной местной порностудии – BangBros.

Как сообщает The Sun, матч между «Майами» и «Вашингтон Редскинс» посетила звезда BangBros Валентина Джуэлс вместе с сопровождавшим ее мужчиной. После тачдауна в исполнении «Долфинс» один из фанатов, по всей видимости, узнал в Валентине актрису фильмов для взрослых и обрушился на парочку с гневной речью.

«Твоя девка – чертова шлюха. Я бы даже не дал тебе ******** [заниматься оральным сексом], чертов ублюдок», – прокричал болельщик «Майами».

Матч между «Долфинс» и «Редскинс» завершился победой «Вашингтона» – 17:16.

В ближайшее время компания BangBros планирует стать титульным спонсором «Майами Хит» из НБА. Порногиганты предложили баскетбольному клубу из своего города 10 миллионов долларов, чтобы «Майами» переименовал арену в BangBros Center.

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