Перед игрой регулярного чемпионата НФЛ между «Нью-Йорк Джетс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс» произошел неприятный инцидент.

Репортер Эрин Кейт Долан мирно беседовала с фанатом и так ему понравилась, что парень решил поцеловать ее прямо во время беседы. Девушка ответила на заигрывания болельщика смехом, но позже отметила, что этот инцидент совсем ее не рассмешил.

«Некоторые думают, что работать в кадре – это гламурно. Но иногда это совсем не так. В кадре я посмеялась над поклонником, который попытался меня поцеловать, но на самом деле меня это выбесило. Я не первый репортер, которому пришлось столкнуться с этим. И, к сожалению, явно не последний», – написала Кейт в твиттере.

Матч «Джетс» и «Пэтриотс» завершился безоговорочной победой «Нью-Ингленда» – 33:0.

В прошлом сезоне «Пэтриотс» выиграли Супербоул.

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