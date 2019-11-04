«Лос-Анджелес Чарджерс» в матче регулярного чемпионата НФЛ выиграл у «Грин-Бэй Пэкерс» – 26:11.

После игры сммщики «Чарджерс» опубликовали в твиттере видео с известным российским интернет-мемом про «очень плохую музыку». На ролик наложены субтитры, из которых становится понятно, что молодой человек начинает танцевать, узнав о победе «Лос-Анджелеса».

Ранее популярный российский мем уже использовали другие спортивные клубы – например, футбольный «Америка Минейро».

В следующем туре «Лос-Анджелес Чарджерс» сыграет с «Оклендом», а «Грин-Бэй Пэкерс» – с «Каролиной».

В прошлом сезоне победителем НФЛ стал «Нью-Ингленд Пэтриотс».

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