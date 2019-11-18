Экс-квотербек «Сан Франциско 49-ерс» Колин Каперник близок к возвращению к НФЛ.

Лига организовала Капернику открытую тренировку, на которой присутствовали репортеры и представители всех 32 команд. По окончании 40-минутного занятия футболист объявил, что готов присоединиться к любому клубу. «Я в хорошей форме и был готов к этому все три года», – отметил Каперник.

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В 2016 году Колин спровоцировал крупнейший скандал, не поднявшись со скамейки во время исполнения гимна США. Таким образом спортсмен выразил протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам.

Начиная с 2017 года Каперник больше не выступал в НФЛ, по его утверждению – из-за сговора владельцев команд лиги.

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