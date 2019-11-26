Квотербек «Вашингтона» ушел делать селфи с фанатами и пропустил финальный розыгрыш

Квотербек «Вашингтон Редскинс» Дуэйн Хаскинс пропустил последний розыгрыш в матче против «Детройт Лайонс», так как ушел делать селфи с фанатами.

«Мы искали его. Кажется, он подумал, что игра уже окончена», – заявил после матча исполняющий обязанности главного тренера «Редскинс» Билл Кэлахан. А бывший игрок «Вашингтона» Джо Тайсман подверг Хаскинса критике: «Как можно пропустить последний момент в игре, делая селфи? Это непрофессионально и неправильно».

Сам Дуэйн, для которого этот матч стал первым победным в НФЛ, объяснил свое поведением тем, что он «был опьянен происходящим, как наркоман».

«Редскинс» выиграли у «Лайонс» со счетом 19:16 при активном участии Хаскинса.

«Вашингтон» трижды выигрывал Супербоул – в 1982, 1987 и 1991 гг.

Капернику устроили открытую тренировку перед всеми клубами НФЛ. Его должны взять в одну из команд

Качай приложение Eurosport для iOS или Android