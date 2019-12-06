«Сан Франциско» после матча против «Балтимора» отстранил от работы ведущего клубной радиостанции Тима Райана из-за комментариев в адрес квотербека соперника Ламара Джексона – радиоведущий предположил, что темный цвет кожи игрока дает ему преимущество.

«Он действительно хорошо исполняет ложные движения, но когда вы думаете о его темном цвете кожи с темным футбольным мячом и темной униформой, то понимаете – его маневр невозможно разглядеть. Я имею в виду, что мяч буквально не видно, и если вы промедлите хотя бы на полшага – забудьте, его уже не поймать», – приводит слова журналиста San Francisco Chronicle.

Клуб отстранил Райана на один матч.

Радиоведущий публично извинился за свои слова.

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