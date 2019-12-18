Порнозвезда и эротическая модель Киара Миа рассказала о мощной форме, которую в нынешнем сезоне НФЛ набрал квотербек «Сан Франциско 49-ерс» Джимми Гаропполо. По словам девушки, во всем виноваты ее чары.

Как сообщает The Sun, прошлым летом Гаропполо заметили на свидании с Киарой, и фанаты «49-ерс» посчитали, что это может быть плохим знаком. Так и получилось: «Сан-Франциско» закончил сезон с рекордом 4-12, а сам Гаропполо перенес серьезную травму.

Однако в сезоне-2019/20 дела команды наладились: сейчас «49-ерс» лидируют в Западном дивизионе с рекордом 11-3. Миа уверена, что своим успехом клуб из Калифорнии обязан именно ей.

«Разве я не говорила, что все, к чему я прикасаюсь, превращается в золото? Он феноменален, он талантлив, он – прирожденная звезда. Я сказала ему: «Ты уничтожишь всех». Сказала, что они сыграют в Супербоуле. Кто-то прислал мне статистику Джимми Гаропполо в этом сезоне и написал: «Он просто разносит всех в этом году».

А я такая: «Я же говорила, что так и будет», – рассказала Киара.

До перехода в «Сан-Франциско» в 2017 году Гаропполо на протяжении трех сезонов выступал за «Нью-Ингленд Пэтриотс» и выиграл два Супербоула.

Супербоул-2020 пройдет 3 февраля на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

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